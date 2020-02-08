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Romatizma agrısına Omega-3 birebir

Romatizma agrısına Omega-3 birebir
Giriş Tarihi: 8.2.2020
İltihaplı eklem ağrılarının yol açtığı romatizmal hastalıklarda Omega-3 yağ asitlerinin önemi büyüktür. Balık ve balık yağı tüketmek, özellikle somon, uskumru, sardalya, hamsi gibi yağlı balıklarda bolca bulunan Omega-3 yağ asitleri eklemleri iltihaplardan koruyor ve romatizma ağrılarını hafifletiyor. Bunun yanında yumurta, keten tohumu ve zencefil de romatizmaya iyi gelen besinler arasında...
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