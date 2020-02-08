Romatizma agrısına Omega-3 birebir

İltihaplı eklem ağrılarının yol açtığı romatizmal hastalıklarda Omega-3 yağ asitlerinin önemi büyüktür. Balık ve balık yağı tüketmek, özellikle somon, uskumru, sardalya, hamsi gibi yağlı balıklarda bolca bulunan Omega-3 yağ asitleri eklemleri iltihaplardan koruyor ve romatizma ağrılarını hafifletiyor. Bunun yanında yumurta, keten tohumu ve zencefil de romatizmaya iyi gelen besinler arasında...