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Ünlü çift Uludağ’da aşk tazeledi

Ünlü çift Uludağ’da aşk tazeledi
Giriş Tarihi: 8.2.2020
Güzel oyuncu Burcu Kıratlı ve sanatçı Sinan Açıl Uludağ'da gözlerden uzak tatil yaptı. Kısa tatillerinde Yapı Kredi Play Whitefest sahnesinde sanatçı dostları Berkay'ı izleyen ikili, eğlenceli saatler geçirdiler. Konser sabahı festival alanında da zaman geçiren ikili objektiflere birlikte poz vermekten kaçınırken, baş başa saatlerce sohbet ettikleri gözlerden kaçmadı.
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