Kenan'ın cüzdanı karısına emanet

Yeniköy Azur'da Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, arkadaşlarıyla yemek yedi. Valelerin ücret istemesi üzerine İmirzalıoğlu, üzerinde para olmadığını fark ederek, "Cüzdanım eşimdeydi" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, Yeniköy Azur'da arkadaşlarıyla yemek yedi. 4 saat kaldıkları mekandan çıktıktan sonra özel şoförlerinin kardan etkilenmemeleri için şemsiye tuttuğu çift, gazetecilerin sorularına, "Her şey çok güzel arkadaşlar. Projeler hakkında daha sonra konuşuruz" diye yanıt verdi.

Eşini araca bindirirken kendisini görüntüleyen kameramanla şakalaşan İmirzalıoğlu, ayrılırken valelerin ücret istemesi üzerine elini cebine götürdü. Parası olmadığını fark eden ünlü oyuncu, arkasında oturan eşi Sinem Kobal'dan para alıp valeye verdi. İmirzalıoğlu, "Cüzdanım eşimdeydi. Ondan cüzdanımı istedim" deyip güldü.