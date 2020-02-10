Akkaya, New York’ta moda fırtınası estirdi

Dünyaca ünlü modacı Hakan Akkaya, New York Fashion Week’te ‘JUSTICE’ adlı defilesiyle görkemli bir şova imza attı. Birçok yabancının katıldığı defilede Çağla Şıkel de podyumdaydı

Dünyaca ünlü modacımız Hakan Akkaya, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle, New York Fashion Week'te gerçekleştirdiği 'JUSTICE' adlı defilesiyle moda haftasının en görkemli şovuna imza attı. 4. kez NYFW kapsamında defile yapan ünlü modacı arka arkaya New York Fashion Week takviminde yer alan ilk Türk modacı olarak bir ilke imza attı. Defileye ünlü moda yazarları ve tasarımcılar büyük ilgi gösterdi.



TÜRK MÜZİĞİYLE TANITIM

Akkaya, Neşe Karaböcek'in 'Yali Yali', Cem Karaca'nın 'Memleket Sevdası' ve Kazım Koyuncu'nun 'Ey Gidi Karadeniz' şarkıları eşliğiyle tasarımlarını sergiledi. 180 parçalık koleksiyonunun tanıtımında 46 yabancı model podyuma çıktı. Çağla Şıkel ise baş manken olarak 3 ayrı tasarım ile podyumda yürüdü.



GÜÇLÜ BİR HARMAN

GÜÇLÜ kadın siluetlerinin mimari Hakan Akkaya, NYFW Sonbahar Kış 20/21 koleksiyonunda, modern çağa yüz vermeyen gruplardan Amişlerin stilini koleksiyonunda punk akımıyla yeniden yorumladı.