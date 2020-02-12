Hücre yenileyen besinler

Sağlıklı bir vücudun enerji kaynaklarına, vitamin ve minerallere ihtiyacı olduğun belirten Diyetisyen Roksi Menase bazı besinlerin dokuları yenilediğini söyledi.

Günlük hayatın koşuşturmasında çoğu zaman beslenmemize gereken özeni göstermiyor, öğünleri geçiştirip sağlıksız yiyecekler tüketebiliyoruz. Ancak sağlıklı beslenmek sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase "Vücudumuz her daim bir yenilenme döngüsü içerisindedir. Her adımın düzgün ilerleyebilmesi için vücudumuz bir takım enerji kaynaklarına, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Bu besin ögelerine önem verdiğimiz sürece hastalık riskimizi minimuma düşürür, vücudumuzun yenilenme sürecine destek oluruz" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, vücudu yenileyen 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu...



ZERDEÇAL

Anti inflamatuar etkisiyle vücudun onarımına katkı sağlarken, vücutta detoks etkisi de yaratarak cilt sağlığını koruyor. Ayrıca zerdeçalın antikanserojen olduğu yönünde bilimsel çalışmalar var. Buna karşın safra kesesi hastalığı olanların ve kan sulandırıcı ilaç kullananların tüketmemesi gerekiyor.



HAVUÇ

A vitamini veya diğer adıyla retinol, özellikle yaşlanmış dokuların yenilenmesinde rol oynuyor. Retinolü, besinlere turuncu-kırmızı pigmentini veren beta karotenin bulunduğu kaynaklar sağlıyor. Havuç zengin beta karoten içeriğiyle özelliklegöz, cilt ve saç sağlığını güçlendiren besinlerden biri.



YUMURTA

Kaliteli protein, demir, B12, D, ve A vitamini kaynağı. Kasların gelişmesini, saç, tırnak ve cildin onarılmasını sağlıyor. Eksikliğinde; unutkanlık, halsizlik, saç dökülmesi, cilt kuruluğu ve kalp çarpıntısı gibi belirtiler veriyor. Her sabah yediğiniz 1 adet yumurta ve 1 dilim beyaz peynir günlük B12 vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor.



ISPANAK

İçerdiği yüksek C vitamini saye-sinde kolajen üretimini artırarak cildi sağlıklı bir görünüme kavuşturan ıspanak, yüksek lif, potasyum ve K vitamini içermesiyle hem hücre yenilenmesine katılıyor, hem de kalp, damar ve bağır-sak sağlığını koruyor. Ayrıca kasları güçlendirip, zihin-sel ve bedensel yorgunlu-ğu önlüyor.



KEFİR

Probiyotik özelliğiyle kefir, bağırsak floramızın bütünlüğünün korunması ve onarımında büyük rol oynuyor. Bunun yanı sıra, en güçlü kaynağı güneş olan D vitaminini kefirde bol miktarda bulabilirsiniz.



NAR

Nar, içeriğinde yüksek lif, C vitamini, K vitamini ve antioksidanlar barındırır. Bir porsiyon nar, günlük alınması gereken K vitamininin neredeyse yarısını içerir. K vitamini; kanın pıhtılaşmasını sağlayarak yaraların onarılmasında yardımcıdır. Ayrıca, K vitamininden zengin olan nar, kalsiyum vitamininin kemikler tarafından daha iyi emilmesini sağlayarak kemikleri de güçlendirir.



TURP

Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden olan lahanagil ailesinden olan turp, folik asit, K vitamini ve antioksidan yönünden oldukça zengin. İçerdiği güçlü vitaminler ve antioksidanlar sayesinde vücuttaki inflamasyonu azaltıyor ve kanser oluşum riskini düşürüyor. Hücre yenilenmesinde rol oynuyor ve vücutta oluşan serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.



HAMSİ

Hamsinin içerdiği değerli yağ asitleri beyin sağlığını olumlu etkileyerek konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirirken, damarlardaki endotel hücrelerin yapısını koruyarak kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı oluyor.