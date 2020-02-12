‘Masallardan Geriye Kalan’a özel gösterim

Başrollerinde Özgür Çevik, İlayda Akdoğan ve Tuba Ünsal'ın yer aldığı 14 Şubat'ta vizyona girecek olan Masallardan Geriye Kalan filminin özel gösterimi önceki akşam Soho House'da gerçekleşti. Yönetmenliğini Uğur Yağcıoğlu'nun üstlendiği film, izleyenlerden tam not aldı. Özel gösterime Pınar Altuğ, Yağmur Atacan, Tolga Sarıtaş, Binnur Kaya, Ahmet Varlı, Açelya Topaloğlu, Melis Birkan, Zeyno Günenç, Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak gibi pek çok ünlü isim katıldı.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI