Yetim babası

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde rol alan Turgay Tanülkü, "Yazıldığı gibi mahkumların değil, mahkumların yetim çocuklarının bakımını üstlendim." dedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde rol alan Turgay Tanülkü, önceki akşam bir açılışa katıldı. Bakımını üstlendiği 26 çocuk olduğu öğrenildikten sonra gündeme oturan Tanülkü, konuya açıklık getirdi. "Yazıldığı gibi mahkumların değil, mahkumların yetim çocuklarının bakımını üstlendim. Yaşım el verdiğince bu geleneği sürdüreceğiz. Çocuklarım büyüdü ve kızlarımla aynı yerde oturunca 'Genç kızlarla oturuyor' diye garip dedikodular olmaya başlamıştı" diye konuştu.

TİNERCİYDİ SAVCI OLDU

Tanülkü sözlerine şöyle devam etti: "Baba açıklayalım sana garip bakmaya başladı" deyince açıkladık. Bilmemeleri daha iyiydi. Ben tam 40 senedir, yapıyorum bu işi. Tanülkü, "9 yaşında tinerci dedikleri çocuk, şimdi okudu ve savcı oldu. Diğerleri avukat, mühendis" dedi