Uludağ’da ünlüler geçidi

Uludağ’daki Whitefest 2020 meşaleler ve havai fişekler eşliğinde sonlandı. Kente çok sayıda ünlünün akın etmesini sağlayan festival, Şehinşah ile Alya’nın konseri ile sona erdi.

Bursa Uludağ'da 11 gün boyunca heyecan dolu partilerin ve coşkulu konserlerin adresi olan Whitefest, Şehinşah ve Alya'nın muhteşem kapanış performansları ile sona erdi. Akşam saatlerinde Toyota'nın katkılarıyla "Banabak After Ski Party"de sahne alan rap'çi Şehinşah, Pirana şarkısı ile Whitefest gençliğini selamladı. Festival boyunca Uludağ'da müzik ve eğlencenin adresi olan Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Yapı Kredi Play Whitefest, yıldızlar geçidine de sahne oldu.

AKIN ETTİLER

Etkinlikte Whitefest gençliği doyasıya eğlenirken, aralarında İsmail Hacıoğlu, Öykü Çelik, Burcu Kıratlı, Ogün Kaptanoğlu ve Serra Pirinç'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim de bu coşkuya ortak oldu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI