  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Uygur kardeşlere Gaziemir’de yoğun ilgi

Uygur kardeşlere Gaziemir’de yoğun ilgi

Uygur kardeşlere Gaziemir’de yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 16.2.2020

Gaziemir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte düzenlediği etkinlikte, Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği Süt Kardeşler isimli oyun seyircilerle buluştu. Uygur kardeşlerle birlikte ünlü sanatçıların rol aldığı oyun, Gaziemirlilerden yoğun ilgi gördü. Usta oyuncuların günümüze uyarladığı oyun seyirciyi kahkahaya boğarken, karakterlere hayat veren ünlü sanatçılar Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke ve Elif Gönlüm başarılı oyunculuklarıyla izleyenlerden tam not aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uygur kardeşlere Gaziemir’de yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN