Gaziemir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte düzenlediği etkinlikte, Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği Süt Kardeşler isimli oyun seyircilerle buluştu. Uygur kardeşlerle birlikte ünlü sanatçıların rol aldığı oyun, Gaziemirlilerden yoğun ilgi gördü. Usta oyuncuların günümüze uyarladığı oyun seyirciyi kahkahaya boğarken, karakterlere hayat veren ünlü sanatçılar Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke ve Elif Gönlüm başarılı oyunculuklarıyla izleyenlerden tam not aldı.
Uygur kardeşlere Gaziemir’de yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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