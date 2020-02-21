Ahmet ‘Kural’ tanımıyor

Filmleriyle gişede büyük başarı sağlayan ünlü oyuncu Ahmet Kural zincirleme trafik kazasında ölümden döndü. Yapılan testler sonrası Kural’ın aşırı alkollü olduğu anlaşıldı.

Komedyen Ahmet Kural önceki akşam saat 22.00 sularında Altunizade'de üç aracın birbirine girdiği, bir kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları alkol testinde, lüks aracıyla kazaya karışan Ahmet Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğunu tespit etti. Yasalar gereği 100 promilin üstünde alkollü olduğu için Çengelköy Polis Merkezi'ne getirilen Kural'ın ifadesi alındı. Ehliyetine 6 ay el konulan komedyene 1.228 lira para cezası kesildi.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Trafik kurallarını çiğnemek suçuyla işlem yapılan Ahmet Kural hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası istenen Ahmet Kural, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Polis merkezinden taksiyle avukatı ile birlikte ayrılan Ahmet Kural, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmazken el sallamakla yetindi. Evinin önünde taksiden inen oyuncu, muhabirlerin, "Geçmiş olsun. Ehliyetinize el konulmuş?" sorusuna "Hayır ehliyetim bende" diyerek cevap verdi.



Ahmet Kural ehliyetine el konulmadığını söyledi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI