İzzet Yıldızhan: Entrikalardan yoruldum

İzzet Yıldızhan, önceki akşam sahne aldığı mekanda samimi açıklamalarda bulundu. Bazen sahneleri bırakmayı düşündüğünü söyleyen Yıldızhan, “Bu sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum. Ama sizlerin karşısına çıkmak bana terapi gibi geliyor” dedi

Sahnelerin usta ismi İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ataköy Nosta Costa'da sahne alarak sevenleriyle buluştu. Sahnede kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden İzzet Yıldızhan, "İbrahim abi (Tatlıses) sahneleri bıraktığı günden beri bu işlerin tadı tuzu kalmadı. Bazen bırakmayı düşünmüyor da değilim. Bu sanat camiasındaki entrikalardan da yoruldum. Ama sizlerin karşısına çıkmak bana terapi gibi geliyor" dedi.