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obasını kurtarabilecek mi?

Osman Bey obasını kurtarabilecek mi?
Giriş Tarihi: 26.2.2020
Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Selcan Hatun, ölümle yüz yüze geliyor. Osman Bey, Moğol komu-tanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor. Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisi-ne hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir. Dün-dar, obanın akıbeti için Balgay'a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır. Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar'dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay'a karşı oyun kurmaktadır.
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