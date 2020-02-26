Osman Bey obasını kurtarabilecek mi?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Selcan Hatun, ölümle yüz yüze geliyor. Osman Bey, Moğol komu-tanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor. Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisi-ne hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir. Dün-dar, obanın akıbeti için Balgay'a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır. Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar'dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay'a karşı oyun kurmaktadır.