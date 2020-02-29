Konser ve etkinlikler iptal edildi

Suriye'nin İdlib bölgesinden gelen acı haber sonrası tüm Türkiye yasa boğuldu. Şehit haberlerinin gelmesiyle yurt genelinde yapılması planlanan etkinlikler de tek tek iptal edilmeye ya da ertelenmeye başlandı. İzmir'de tüm ilçe belediyeleri düzenleyecekleri konser, konferans, tiyatro gibi etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu.

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İstanbul büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada İBB iştirak ve bağlı kuruluşlarının düzenlediği etkinliklerden, konser ve eğlence niteliği taşıyanların iptal edildiği belirtildi. İstanbul'da 1-2 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Sait Faik hikâye dinletisi ileri bir tarihe ertelenirken, 4 Mart'taki Fatih Erkoç ile Caz Rüzgârı konseri iptal edildi. Ünlü şarkıcı Gülşen, Emel Sayın, Berkay Şahin ve İzzet Yıldızhan da sosyal medyadan paylaştıkları taziye mesajında verecekleri konserleri ileri bir tarihe ertelediklerini ya da iptal ettiklerini duyurdular. Bir başka etkinlik iptali de Antalya'dan piyanist Gülsin Onay'dan geldi. Kars'ta gerçekleştirilecek olan 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk etabı olan Sarıkamış Rallisi de, şehitlerimiz nedeniyle iptal edildi