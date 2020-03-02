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’la ayrılmadık yüzük parmağımda”

“Emrah’la ayrılmadık yüzük parmağımda”
Giriş Tarihi: 2.3.2020

Geçtiğimiz aylarda Emrah ile olan evliliği bitiyor haberleri gazetelerde yer alan Sibel Kirer Erdoğan önceki gün Ctiy's Nişantaşı'daydı. Yurtdışından gelen arkadaşlarıyla alışverişe çıkan Sibel Kirer, Emrah ile boşanmadıklarını söyledi. Kirer, "Boşansak ortaya çıkardı, biz boşanmadık, yüzüğüm de parmağımda. Evleri ayırdığımız doğru değil' dedi. Eşinin müzik ve film çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Sibel Kirer annesi ve arkadaşıyla alışverişe devam etti.

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