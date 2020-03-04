‘Nazar değil mevsim hastalığı’

Ekranların başarılı oyun-cusu Nebahat Çehre, geçtiği-miz gün Zorlu Alışveriş Mer-kezi'nde görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz dolduran Çehre, uzun süredir evde olduğunu ve hem alışveriş hem de arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıktığını söyledi.

'4 AYRI DOKTORA GİTTİM'

Gözünde çapaklar çıktığı-nı anlatan başarılı oyuncu, "4 ayrı doktora gittim. Sonrasında grip oldum. Tam gribi atlattım derken tekrar yeniden gribe yakalandım. Çok şükür bugün biraz daha toparladım. Hem alış-veriş yapayım, hem de arkadaşla-rımla bir araya geleyim istedim" açıklamasında bulundu. Muha-birlerin "Nazara mı geldiniz acaba?" sorusuna karşılık Çehre, "Yok estağfurullah nazar deme-yelim. Malum mevsim geçişleri ondan dolayı oldu demek daha doğru" yanıtını verdi.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI