  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > ‘Nazar değil mevsim hastalığı’

‘Nazar değil mevsim hastalığı’

‘Nazar değil mevsim hastalığı’
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Ekranların başarılı oyun-cusu Nebahat Çehre, geçtiği-miz gün Zorlu Alışveriş Mer-kezi'nde görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz dolduran Çehre, uzun süredir evde olduğunu ve hem alışveriş hem de arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıktığını söyledi.

'4 AYRI DOKTORA GİTTİM'
Gözünde çapaklar çıktığı-nı anlatan başarılı oyuncu, "4 ayrı doktora gittim. Sonrasında grip oldum. Tam gribi atlattım derken tekrar yeniden gribe yakalandım. Çok şükür bugün biraz daha toparladım. Hem alış-veriş yapayım, hem de arkadaşla-rımla bir araya geleyim istedim" açıklamasında bulundu. Muha-birlerin "Nazara mı geldiniz acaba?" sorusuna karşılık Çehre, "Yok estağfurullah nazar deme-yelim. Malum mevsim geçişleri ondan dolayı oldu demek daha doğru" yanıtını verdi.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Nazar değil mevsim hastalığı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN