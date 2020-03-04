Ünlüler Yunan zulmüne tepki gösterdi! 'Kalbimiz düğümlendi'

Suriye’deki savaştan çoluk çocuk çaresizce kaçan göçmenlerin Avrupa’ya gitme hayalleri Yunanistan’ın zulmüne takıldı. Önceki gün açılan ateşte 2 göçmenin yaşamını yitirmesi ve yaşanan drama ünlüler de lanet yağdırdı.

İdlib'de yaşanan kalleş saldırı sonrası tepkilerini sert bir şekilde dile getiren ünlüler, bu kez Edirne'de Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramına karşı sesini yükseltti. Çok sayıda ünlü isim, Pazarkule Sınır Kapısı'nda sınırdan geçmeyi bekleyen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin Yunan askeri tarafından gördükleri insanlık dışı müdahale karşısında üzüntülerini dile getirdi.



ÇAĞLA ŞİKEL

'Siz hala yediğinizi paylaşın!'

Ve siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! Edin, edin... En azından görün ne tür bir bağımlı ve hastasınız!



DOĞA RUTKAY KAMAL

'Beter bir acı kaplıyor'

Acı mı? Utanç mı? Ölmek mi? Yerin dibinde kalmak mı? Hangi duyguya teslim olduğumu bilemiyorum. Karnım yanıyor, kalbim düğüm düğüm, ağlamakla kusmak arası bir beter acı kaplıyor bedenimi. 'Bakmayacağım' diyorum! Okumam, izlemem! Mümkün mü? Ne olur bitsin bu acı. Ne olur bir çaresi olsun bu gidişin. Evlatlara bir ömür, bir gelecek lazım. Dilerim; nereyeyse bu yolculuk sonu güzelliklerle bitsin... Çok üzgünüm.



SEDA BAKAN

'Üzüntüden sütüm kesildi'

"Küçükken anneanneme geceleri ruhlardan hep korktuğumu söylerdim. Anneannem de bana 'Korkma, duanı et, yat kızım. Ruhlardan değil, insanlardan kork' derdi. Anlamazdım neden öyle dediğini. Büyüdüm. Anladım ki farklıydı herkes. İyiler kadar kötü insanlar da vardı, hem de ne kötüler... Hayalimizin, zihnimizin kabul etmeyeceği kadar kötüler... Son zamanlarda bu kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darma dağın etti. Bebeğime 7/24 süt veren bir anneyim. Bu olaylardan sonra sütüm kesildi. Mesele benim hayatım değil ve belki benim sütüm geri gelir ama gidenleri kimse geri getiremez! Dağılan aileleri kimse geri toplayamaz...Mülteci kardeşlerimizin videoları beni yine mahvetti. Bir anne olarak kendi bebeğim kadar bebekleri o botlarda sırılsıklam, aç, susuz gördükçe elim, ayağım ter-liyor, kendime gelemiyo-um. Bir an önce bitsin bu kabus...



BİRCE AKALAY

Gelin görün kanı sokaklardaki. Gelin görün kanı sokaklardaki. Gelin görün kanı sokaklardaki. (Pablo Neruda)



IŞIN KARACA

'Allah'ım çocukları koru'

Annem... Günlerdir gülmeye utanır oldum... 'Anne ne olur gülümse; sen değil misin, insan güldükçe gülecek şeyler bulur diyen' Kuzumdan öğütler aldım bugün... Uzun uzun ülkemizin zor günlerini anlatmaya çalıştım. Yüreği kaldıracağı kadar tabi. Allah'ım sen bütün çocuklarımızı koru. Yüzlerindeki tebessüm hiç kaybolmasın.



BENGÜ

'Bu miniklerin yaşadıklarını gördükçe...'



Bu minicik bedenlerin yaşadıkla-rı korku dolu anları gördükçe, çaresiz-ce oradan oraya savrulduklarına şahit oldukça, kızımı yanıma yatı-rıp uyuttuğum şu dakikalarda, gelece dair kaygılarım, umut-suzluklarım hepsi bir bir kay-bolup gitsin de, bütün çocuk-ların sahillerde kumdan kaleler yaptığı, yalnızca gök-kuşağını görüp, dilekler dile-dikleri bir dünyaya uyanalım istiyorum. Bu çok mu zor?