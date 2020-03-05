Yaralara merhem şarkılar okudu

Başarılı sanatçı Sevcan Orhan Konya'daki konserinde duygulu bir konuşma yaptı. Güzel sanatçı "Biz hayatımızı müzik yaparak kazanan insanlarız. Yaralarımıza merhem olan türkülerimizle geldim bugün sizlerin huzuruna. Tek dileğim bu gözyaşlarının son olması. Kınalı yavrularını kaybeden ana babalara sabırlar diliyorum" dedi.