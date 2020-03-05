Başarılı sanatçı Sevcan Orhan Konya'daki konserinde duygulu bir konuşma yaptı. Güzel sanatçı "Biz hayatımızı müzik yaparak kazanan insanlarız. Yaralarımıza merhem olan türkülerimizle geldim bugün sizlerin huzuruna. Tek dileğim bu gözyaşlarının son olması. Kınalı yavrularını kaybeden ana babalara sabırlar diliyorum" dedi.
Yaralara merhem şarkılar okudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.