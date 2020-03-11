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‘Dizi yapmayınca kafamı dinliyorum’

‘Dizi yapmayınca kafamı dinliyorum’
Giriş Tarihi: 11.3.2020

YIlların eskitemediği oyuncu Nebahat Çehre, son dönemde dizi yapmadığı için özgürlüğün keyfini sürdüğünü söyledi. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ekranların usta ismi, son dönemde dizilerde olmadığının hatırlatılmasıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulunarak, "Özgürlüğün tadını çıkarıyorum. Kafamıza göre bir iş çıksa yapacağız ama her zaman uygun bir şey gelmiyor, şimdilik dinlenmece yapıyorum. Dizi yoksa özgürlüğüm var" diye konuştu.

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