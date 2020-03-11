İlk filmini çeken Elif’e güzellik tacı

Özel bir kanalda düzenlenen 'Miss and Mr 2020' güzellik yarışmasının finali, 9 Mart Pazartesi akşamı yapıldı. Yarışmada 2020 Türkiye güzelleri Elif Yılmaz ve Mert Özcan seçildi.

OYUNCULUK YAPIYOR

Birinci seçilen güzel Elif Yılmaz, 22 yaşında ve oyunculukla uğraşıyor. Pulman İstanbul Hotels & Convention Center'da düzenlenen Türkiye güzellik yarışmasının sunuculuğunu Özge Ulusoy ile Saruhan Hünel üstlendi. Yarışmanın jürisinde Yeşim Salkım, Emre Karayel, Sait Emir, Mert Altınışık, Cihan Nacar, Ferruh Karakaşlı, Emel Yıldırım, Tümay Özokur ve Victoria Ishkhanova yer aldı.





27 MART'TA GÖSTERİMDE

Gecede jüri değerlendirmesi sonucu Elif Yılmaz ve Mert Özcan birinci oldu. 22 yaşındaki güzel Elif, kraliçe tacını alkışlar arasında taktı. Oyunculuk yapan Elif Yılmaz, yakında ilk sinema filmiyle seyirci karşısına çıkacağını müjdeledi. Yılmaz'ın rol aldığı 'Tam Kafadan Karavana' adlı sinema filmi, 27 Mart'ta izleyicilerle buluşacak.