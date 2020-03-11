  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Sıkı dostlar zor günleri aşıyor

Sıkı dostlar zor günleri aşıyor

Sıkı dostlar zor günleri aşıyor
Giriş Tarihi: 11.3.2020

Eşi Tarık Ünlüoğlu'nu Ekim'de kaybeden Gülenay Kalkan, zor günleri dostları sayesinde atlattı. Kalkan, yanından hiç ayrılmayan aile dostu Arzum Onan'la Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Birlikte yürüyüşe çıkan ikiliden Gülenay Kalkan'ın kötü günleri yavaş yavaş atlatmaya çalıştığı gözlerden kaçmadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sıkı dostlar zor günleri aşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN