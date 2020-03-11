Eşi Tarık Ünlüoğlu'nu Ekim'de kaybeden Gülenay Kalkan, zor günleri dostları sayesinde atlattı. Kalkan, yanından hiç ayrılmayan aile dostu Arzum Onan'la Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Birlikte yürüyüşe çıkan ikiliden Gülenay Kalkan'ın kötü günleri yavaş yavaş atlatmaya çalıştığı gözlerden kaçmadı.
Sıkı dostlar zor günleri aşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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