Ciddi önlemler aldılar

Ünlü model Naomi Campbell, virüsün dünyaya yayılmasından sonra ciddi önlemler aldı. Podyum dünyasının 49 yaşındaki yıldızı, Los Angeles'taki Tom Bradley Havalimanı'ndaydı. Ünlü manken giydiği tulum, eldiven ve taktığı maskeyle virüsü ne kadar ciddiye aldığını gösterdi.