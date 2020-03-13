Ünlü model Naomi Campbell, virüsün dünyaya yayılmasından sonra ciddi önlemler aldı. Podyum dünyasının 49 yaşındaki yıldızı, Los Angeles'taki Tom Bradley Havalimanı'ndaydı. Ünlü manken giydiği tulum, eldiven ve taktığı maskeyle virüsü ne kadar ciddiye aldığını gösterdi.
Ciddi önlemler aldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.