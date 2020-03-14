Şeyma ve sevgilisine karantina tepkisi

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia, İtalya’dan direkt Türkiye’ye uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden geldi. 14 günlük karantina kuralına da uymayan Senia’ya sosyal medyadan tepki yağdı.

Çin'den sonra dünya üzerinde korona virüsten en çok etkilenen İtalya'dan Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, ülkeye girişinin ilk gecesinde soluğu eğlencede aldı.

"ZARARIN OLMASIN BARİ"

İtalya'dan ülkemize direkt uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden seyahat eden Senia'nın, 14 günlük karantina kuralına uymaması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kural tanımaz çiftin bu rahatlığı eleştirileri de beraberinde getirdi. İtalyan sevgilisiyle bir restoranda yediği yemeği hikayesinde paylaşan Şeyma Subaşı da, tepkilerden nasibini aldı. Sağlık Bakanlığı'nın sık sık hatırlattığı yurt dışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına uymayan sevgilisiyle eğlenen Subaşı'na, "Ya bunlar işin ciddiyetinin farkında değiller, çıldıracağım.", "Paraları var diye hastalık onlara gelmeyecek falan mı zannediyorlar?", "Şeyma vatana, millete katkın yok, zararın olmasın bari" gibi yorumlar geldi.

Şeyma Subaşı sevgilisiyle yediği yemeği paylaştı



İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Şeyma Subaşı'nın İtalya'dan geldiği öğrenilen sevgilisi Guido Senia'nın 14 gün kuralına uymaması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiği öğrenildi. Senia'nın deport edilmesi ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacağı öne sürüldü.

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