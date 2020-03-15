Subaşı ve sevgilisine 14 gün ev karantinası

Şeyma Subaşı’nın İtalyan sevgilisi Guido Senia’nın 14 gün karantina kuralına uymaması üzerine çift önceki gün hastanede testten geçirildi. Sonuçları negatif çıkan Subaşı ile Senia, 14 gün evden çıkmamak koşuluyla gönderildi

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın yurtdışından gelmesinin ardından 14 gün karantina kuralına uymaması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Evlerinden alınarak Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs testinden geçirilen Subaşı ile sevgilisi Guido Senia, '14 gün evden çıkmama' şartıyla eve gönderildi.

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Ardından Subaşı da konuyla ilgili Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Yurtdışından Türkiye'ye geldikten sonra '14 gün evde kalma' kuralına uymadığı iddiasıyla büyük tepki çeken Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın önceki geceyi Gaziosmanpaşa Eğitim Hastanesi'nde geçirdiği öğrenildi. Hastanede bir gece kalan çift, korona virüs test sonuçlarının 'negatif' çıkmasıyla 14 günlük karantina için evlerine gönderildi. Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda karantinayı doğruladı: "Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım."