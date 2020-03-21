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Haberler Sarmaşık Dünya sokağa çıkmıyor

Dünya sokağa çıkmıyor

Dünya sokağa çıkmıyor
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan korona virüs salgınından dünyaca ünlü isimler de nasibini aldı.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan korona virüs salgınından dünyaca ünlü isimler de nasibini aldı. Müzik ve sinema sektöründen birçok sanatçı evlerinden dışarı çıkmazken, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya devam etti. Aralarında eski futbolcu David Beckham, paylaştığı fotoğrafta "Victoria ve çocuklarım için evde kalıyorum" derken, Lady Gaga ise, karantinada geçen 6. gününü anlattı.



JESSİCA ALBA
Küçük çocuklarıma sarılıp bu yeni duruma uyum sağladığımız için minnettarım. Fakat ihtiyaçlarına ulaşamayan bebekli aileleri düşünmeden de edemiyorum.



Salma Hayek
Çoğumuzun evde kalmak ve mesafeyi korumak için elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı biliyorum. Bunu birlikte yaşıyoruz ve en savunmasız olan insanları düşünüyoruz.



Lady Gaga
video ve kart oyunları oynuyor, kendimize iyi bakarak güçlü kalmaya çalışıyoruz. Evde kalmaya çalışın. Bu dünya için çok önemli.

Gigi Hadid
Karantina modu... Evdeki tüm kapı tokmaklarını dezenfekte ettikten sonra hala riskli olan diğer yüzeyleri düşünüyorum.

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