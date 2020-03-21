Muhterem Nur hayatını kaybetti

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. "Muhterem Nur" olarak bilinen Muhterem Akbaş, bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyordu. Dün sabah saatlerinde hayata gözlerini yuman 87 yaşındaki sanatçı, İlk kez 1950'de "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak kamera karşısına geçerek sanat dünyasına adım atmıştı.