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Haberler Sarmaşık Ünlüler moral oldu

Ünlüler moral oldu

Ünlüler moral oldu
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kültürel ve sosyal etkinliklerin ertelenmesiyle, sanat dünyasından birçok isim konserlerini platformuna taşıdı. Evlerinden dışarı çıkmayan ünlüler yaptıkları uyarılarla toplumu bilinçlendirirken, şarkılarını sosyal medyada canlı söyleyerek halka moral verdiler.

Son günlerde ülkemizi ve dünyayı etkileyen korona virüs salgınından korunmak için evlerinden çıkmayan sanatçılar, günlük hayatlarını sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyorlar. Alınan tedbirlere uyan ve sürekli önlem alınması yönünde uyarılarda bulunan ünlülerin kimileri vurdumduymaz kişilere tepki gösterirken, birçok müzisyen de evde kendi imkanlarıyla müzik yaparak topluma moral oluyorlar.

AYDİLGE'DEN DUYGUSAL DESTEK
Salgın nedeniyle evden çıkmayan Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç, ülkemizin bu zor günlerinde sevenlerini unutmayarak sosyal medya hesaplarından motivasyon şarkıları paylaştılar. "Sadece virüsle değil, panik ve korkuyla da mücadele veriyoruz" diyen sanatçı Aydilge, yıllarca kaygı ve anksiyete bozukluğu yaşayan biri olarak bu süreci çok iyi anladığını ifade ederek takipçilerine destek oldu.

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