Kekilli’den sağlıkçılara özel online konser

Sanatçı Murat Kekilli, korona virüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için sosyal medya hesabından sevilen şarkılarını seslendirdi.

TÜM dünyaya hızla yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok sanatçı, sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdikleri konserlerle hayranlarıyla buluşuyor. Murat Kekilli de Instagram hesabından verdiği konserle sağlık çalışanlarına desteğini dile getirdi. Kekilli, sağlık çalışanlarının bugünlerde çok yoğun mesai yaptıklarını belirterek, "Sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Onların işlerini kolaylaştırmak için hepimize görevler düşüyor. Allah sağlık çalışanlarına güç kuvvet versin. Bizleri gözleri gibi korudukları için onlara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



81 İLDE KONSER

"BU badireyi atlatırsak 81 ilde 81 hastanemizde sağlık çalışanları için konser vereceğim" diyen usta sanatçı Murat Kekilli, yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını sosyal medyadan seslendirdi.