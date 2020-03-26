Korona özlemi

Oyuncu Yağız Can Konyalı ile sevgilisi Aslı Melisa Uzun arasına korona virüsü girdi. Uzun zamandan beri modern dans eğitimi için Almanya'da bulunan Melisa Uzun, salgın nedeniyle 13 Mart'ta alınan uçuşları durdurma kararından sonra sevgilisinden ayrı kalmak zorunda kaldı. Aynı zamanda oyuncu olan Aslı Melisa Uzun, sosyal medya hesabından sevgilisi Yağız Can Konyalı ile birlikte olan bu kareyi paylaşarak "Çok özledim" notu düştü. Paylaşımın altına Koyalı ise "Hemde nasıl" diye yorum yaparak cevap verdi.