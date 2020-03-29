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Defne gitara sardı

Defne gitara sardı
Giriş Tarihi: 29.3.2020
Kendini eve kapatarak korona virüs salgınından korunan Defne Samyeli, karantinadaki vaktini gitar çalmayı öğrenmeye adadı. Paylaştığı fotoğrafta, bu mecburiyet döneminde gitarın akıl ve ruh sağlığı için birebir olduğunu söyleyen Samyeli, "Rezil olmayacak kıvama geldiğimde mutlaka paylaşacağım" diyerek takipçilerine gitar çalma sözü verdi.
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