Karantinada sarmaş dolaş ‘ormana gel’ çağrısı

Eğitimi için yurt dışında olan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karantinada ormana gidin" diyerek sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi. Hollanda'da bulunan ve hafta sonu Amsterdam Ormanı'nı ziyarete giden Alkan, buradan yaptığı paylaşımlarla dışarıya çıkamaması gereken insanları dışarıya çıkmaya çağırarak karantina kurallarını bozmaya teşvik etti.