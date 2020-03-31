Sosyeteye korona virüsü şoku

Esra Oflaz Güvenkaya’dan sonra İzmirli iş insanı İbrahim Görücüoğlu’nun eşi Ezgi Erez Görücüoğlu da koronaya yakalandı. Görücüoğlu ve Güvenkaya, “Panik yapmayın sıkı önlem alın” dedi.

Kraliçe, prens, ünlü, zengin, fakir dinlemeyen korona virüsü iş dünyasını da etkiledi. Futbol ve sanat camiasına yakınlığıyla bilinen İzmirli işadamı İbrahim Görücüoğlu'nun eşi ve ünlü Modacı Ali Erez'in kızı Ezgi Erez Görücüğlu'nun da Koronavirüs sonuçları pozitif çıktı. Yaşadığı travmayı sosyal medya hesabından paylaşan İzmirli genç kadın, hastalıkla ilgili sıkıntılarını ve sağlık çalışanlarına minnettarlığını anlattı.

AYNI EVDE TEK BAŞINA

Test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı çok üzüldüğünü belirten Görücüoğlu, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Bu postu paylaşmaktan emin olamadım ilk başta fakat düşününce bu hastalığın hafif bir şekilde ve evde karantina altında atlatılabileceğini yakın çevrem dışında herkes de bilsin ve kendini kontrol etsin istedim. Maalesef benim de COVİD-19 testim pozitif çıktı" dedi. Evde İl Sağlık Müdürlüğü ve doktorlar nezdinde karantinaya alınan genç kadın tam bir karantina uygulaması yaptığını, kızı Su ve eşi İbrahim Görücüoğlu ile aynı evin içinde bile 8 gündür görüşmediklerini ve yetkililerin verdiği karantina kurallarına harfiyen uyduğunu belirtti.

ÖNCE VÜCUT AĞRISI

Yaşadıklarından herkesin ders almasını isteyen Görücüoğlu, "İlk semptom pazartesi günü gelen korkunç bir vücut ağrısı ile başladı. Belimden başlayan korkunç bir ağrı. Sonra onu takip eden ve durduramadığım bir titreme başladı. Akşama doğru ateşim yükselmeye başladı. Korkunç bir boğaz kuruluğu da oluştu. Tat ve koku alma duyularını tamamen kaybettim. Ama en yüksek ateşim 37.5 oluyordu. Kuvvetli boğaz ağrısı 24 saat sürdü. Sürekli kendimi dinleyerek bir teşhis koymaya çalışıyordum' diye konuştu.



BİR ANDA HASTALANDI

Ünlü iş kadını Esra Oflaz Güvenkaya da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla korona virüsü kökenli zatürre geçirdiğini anlattı. Kızı ile birlikte Londra'dan İstanbul'a döndükten sonra bir anda hastalandığını anlatan Güvenkaya, "Panik yapmayın, önleminizi alın" dedi.

Fatih ŞENDİL