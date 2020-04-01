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Fahriye el dansıyla meydan okudu

Fahriye el dansıyla meydan okudu
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Korona virüsünün Türkiye'ye gelmesinin ardından evinden çıkmayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyada hızla yayılan akımlara dahil oldu. Makyajsız haliyle kamera karşısına geçen ve el dansı ile herkesin dikkatini çeken Evcen, 3 gün boyunca çalıştığını belirttiği videosunda Ebru Akel'e meydan okumayı da ihmal etmedi. Sosyal medya hesabını çok aktif kullanmayan güzel oyuncunun paylaşımı sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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