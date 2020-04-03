‘Kumarda yerken virüs yoktu’

Ünlü popçu Serdar Ortaç, Instagram sayfasında lüks yaşamalarıyla konuşulan ama şu sıralar evden çıkamayan isimlere gönderme yaparak, "Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin" ifadelerine yer verdi. Bu mesaja yanıt veren Demet Akalın, "Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri, yok büyük çanta! Herkes bütçesine göre ev alır, ortada! Ama olur mu şimdi tam zamanı demagoji yapmanın... Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu... Boş yapmayın" dedi.