Yereli Londra’dan dert yandı

Türkiye'de bir süre oyunculuk yaptıktan sonra Londra'ya taşınan ve orada şarkıcılık kariyerine adım atan İzmirli Serel Yereli, korona virüs nedeniyle eve kapandı. Instagramdan içini döken Yereli, "Kendimden de sosyal medyadan da tembelliğimden de bıktım. Bir baltaya sap olmak istiyorum. Bu dönemi yararlı kullanmalıyım. Kim çeker beni? Ben bile çekemiyorum. Hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır arsız. Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin" dedi.

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