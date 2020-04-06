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Haberler Sarmaşık Deniz Baysal hediyelerini sağlıkçılara bağışlıyor

hediyelerini sağlıkçılara bağışlıyor

Deniz Baysal hediyelerini sağlıkçılara bağışlıyor
Giriş Tarihi: 6.4.2020

30 yaşına giren oyuncu Deniz Baysal, salgın yüzünden evde kutladığı doğum gününde, hediyelerini sağlık çalışanlarına bağışlayacağını duyurdu. Baysal, "Profilimde 'Doğum Günü Bağışım' olarak oluşturulmuş farklı bağış tutarındaki içerikleri alarak benim adıma Lokman Hekim Sağlık Vakfı'na bağışta bulunabilirsiniz" notunu paylaştı.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

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