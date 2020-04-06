30 yaşına giren oyuncu Deniz Baysal, salgın yüzünden evde kutladığı doğum gününde, hediyelerini sağlık çalışanlarına bağışlayacağını duyurdu. Baysal, "Profilimde 'Doğum Günü Bağışım' olarak oluşturulmuş farklı bağış tutarındaki içerikleri alarak benim adıma Lokman Hekim Sağlık Vakfı'na bağışta bulunabilirsiniz" notunu paylaştı.
Tarhan ABDULLAHOĞULLARI
Deniz Baysal hediyelerini sağlıkçılara bağışlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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