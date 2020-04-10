Seda Akgül korkuttu

Söylemezsem Olmaz programın-da sunuculuk yapan Seda Akgül, sos-yal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu.
GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ
Hasta yatağında ağzında maskey-le bir fotoğraf paylaşan Akgül, akıl-lara 'Korona virüse mi yakalandı?' sorusunu getirdi. Akgül, yaptığı pay-laşımda "Korona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile git-tim. Şu an iyiyim" ifadelerini kullan-mıştı. Başarılı sunucu, dün katıldığı yayında "Sopayla dövülmüş gibi-yim, geceyi hastanede geçirdim. Sabah kaçarken kolumda katate-ri unutmuşum. Şu an kolumda iğne var" dedi. Akgül'ün kolun-daki iğne ise partneri Bircan Bali'nin ağzını açık bıraktı.
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