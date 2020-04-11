57 yıllık dostları korona ayırdı

Uzun yıllardır Paris’te yalnız yaşayan tiyatro sanatçısı Coşkun Tunçtan, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Eski dostu Genco Erkal acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Fransa'da yaşayan tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Coşkun Tunçtan korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun yıllardır yalnız yaşadığı Paris'teki evinde rahatsızlanan sanatçı kaldırıldığı hastanede hayata döndürülemedi. Yapılan açıklamada Tunçtan'ın ölüm nedeni, Kovid-19 olarak kayıtlara geçti. Eski arkadaşının vefat haberini alan Genco Erkal ise, acısını sosyal medyada paylaştı.

"CAN DOSTUMU KAYBETTİM"

Ünlü tiyatrocu Genco Erkal, 57 yıllık arkadaşı Coşkun Tunçtan'ın korona virüsü yüzünden hayatını kaybettiğini duyurdu. Erkal, "Can dostum, 57 yıllık arkadaşım, değerli yazar, çevirmen, tiyatro yönetmeni, Bir Delinin Hatıra Defteri'ni dilimize kazandıran Coşkun Tunçtan'ı o belalı hastalıktan kaybettik. Kadim dostluklar kolay oluşmuyor. Sonu da bir o kadar acıtıyor" ifadelerini kullandı.