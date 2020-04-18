Yasağa takılan ünlülerin ev halleri

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler için getirilen sokağa çıkma yasağından birçok ünlü isim de etkilenmişti. Bakanlığın aldığı karara uyarak bir süredir evlerinden dışarı çıkmayan ünlüler karantina günlerini sosyal medyada paylaşıyorlar.

Geçtiğimiz ay İçişleri Bakanlığı korona virüsün yayılmasını engellemek adına 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarını sınırlandırmış ve büyük ölçüde başarı da sağlanmıştı. Yasağa takılan ünlüler de sosyal medya hesaplarından 'Evde kal' çağrılarına destek vererek günlük hayatlarından paylaşımlar yapıyorlar.

ÖRNEK OLDULAR

Sinema ve müzik dünyasının efsane isimleri, evde yaptıkları aktiviteleri takipçilerine paylaşarak hem karan-tina günlerini eğlenceli hale getiriyorlar, hem de topluma örnek oluyorlar. Şoray eski Türk filmlerini izlerken, Erol Evgin bahçesinde şiir okuyarak vakit geçiriyor. İşte 65 yaş sınırına takılan ünlü isimler ve onların ev halleri.



AJDA PEKKAN

KARANTİNA günlerinin en başından itibaren sürekli evde kal çağrıları yapan Ajda Pekkan, formunu ve sağlığını korumak için her gün spor yapmaya devam ediyor. Pekkan mutfakta da oldukça vakit geçiriyor.



TÜRKAN ŞORAY

TÜRK sinemasının yıldızı Türkan Şoray evdeki günlerini film seyrederek geçiriyor. Şoray yaptığı paylaşımda "TV'de sevgili Ediz Hun'la çevirdiğimiz 'Sonbahar Rüzgârları' filmimiz oynuyor" dedi.



EROL EVGİN

YAŞ sınırına takılan şarkıcı Erol Evgin karantina günlerinde bahçesinde oturarak vakit geçiriyor. Ünlü müzisyen sosyal medyadan takipçilerine Ahmet Kadri Ergin'in 'Yaz başı' şiirini okudu.



CÜNEYT ARKIN

SİNEMAMIZIN jönlerinden Cüneyt Arkın evde geçirdiği zamanı takipçileriyle değerlendiriyor. Arkın yaptığı paylaşımda, "En sevdiğiniz Cüneyt Arkın filmlerini yorumlara yazabilirsiniz" diyerek takipçilerini sohbete davet etti.



SELAMİ ŞAHİN

HER ne kadar sokağa çıkamasa da sokaktaki canları unutmayan Selami Şahin, karantina günlerinde vakit geçirdiği köpeğiyle olan fotoğrafını paylaşarak, sokaklara mama ve su koymamız gerektiğini hatırlattı.



İBRAHİM TATLISES

GÜNEYDOĞU mutfağından vazgeçemeyen ünlü türkücü İbrahim Talıses, zamanını mutfakta yemek yapmaya ayırıyor. Geçtiğimiz günlerde ciğer kavurma yaptığını söyleyen Tatlıses, takipçilerine vakit geçirmeleri için "Siz de yapın" dedi.



CÜNEYT ARKIN

SİNEMAMIZIN jönlerinden Cüneyt Arkın evde geçirdiği zamanı takipçileriyle değerlendiriyor. Arkın yaptığı paylaşımda, "En sevdiğiniz Cüneyt Arkın filmlerini yorumlara yazabilirsiniz" diyerek takipçilerini sohbete davet etti.



HÜLYA KOÇYİĞİT

OKUMA merakıyla tanınan Hülya Koçyiğit, karantina günlerini bol bol okuyarak değerlendiriyor. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu okuduğu kitapları takipçilerine de öneriyor.



MAZHAR ALANSON

EŞİ Biricik Suden 57 yaşında olduğu için yasağa takılmasa da, Mazhar Alanson'u yalnız bırakmıyor. Ünlü çift, 17 yıllık mutlu evliliklerini karantina günlerinde de birbirlerine destek olarak sürdürüyorlar.