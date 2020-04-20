Sektörde fazla halktan biri olarak kaldım

90’larda ‘Yerli Leonardo DiCaprio’ lakabıyla anılan oyuncu, Instagram’daki canlı yayında, “Uzun yıllar setlerden uzaktım çünkü bu sektördeki ilişkiler bana göre değil. 7 yıl boyunca İslamiyet’le ilgilendim, Kur’an’ı okudum, ufkumu açtım” dedi.

Uzun yıllar sonra setlere dönüş yapan ve yeni görüntüsüyle şaşırtan oyuncu Arda Kural, setlerden neden uzak kaldığını açık yüreklilikle ifade etti. Kural, "Biraz yargılandım. Ne bileyim sette namaz kılıyordum diye herkesin siniri bozuluyordu falan" dedi.

DİZİYLE DÖNÜŞ YAPTI

90'larda 'Yerli Leonardo DiCaprio' diye anılan Kural, yıllar sonra geçtiğimiz aylarda TRT'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Tutunamayanlar' ile setlere döndü. Yetenekli oyuncu karantina günlerinde, rol aldığı dizinin yönetmeni Osman Nail Doğan ile sosyal medyada yaptığı canlı sohbette setlerden uzak kalmasının nedenlerini anlattı, hayranlarının sorularını yanıtladı. Yıllarca setlerden uzak kalan Kural'a, "Sizin hikayeniz nedir?" sorusuna, "Benim hikayem baş kaldırmış bir hikaye. Biraz sinirleri bozulmuş bir adamım. Biraz kızdım sektöre. Farklı bir sektör, arkadaşlıklar farklı, ilişkilerin farklı olduğu bir sektör. Bu farkılık için ben çok halktan biri olarak kaldım. Biraz yargılandım. Ne bileyim sette namaz kılıyordum, herkesin siniri bozuluyordu falan.

'BEN TUTUNAMADIM'

Yedi yıl boyunca namaz kıldım ve İslamiyet'le ilgilenmek istedim. Kur'an-ı Kerim okudum iki kere, inceledim. Farklı bir ufuk açtım. Hayata bakış açım değişti. Benim hikayemde hayata tutunamayanlar gibi bir durum var. Hayata çok iyimser baktığım için belki de" diye cevap verdi.