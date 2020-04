Şarkı söyle, spor yap ne olursa olsun evde kal

Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında evden çıkamayan 20 yaş altındaki ünlüler, sosyal medyadan ‘evde kal’ mesajı verdi. Genç ünlüler zamanını, şarkı söyleyerek, makyaj yaparak, yapboz oynayarak ve sporla geçiriyorlar.

Türkiye'de korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ardından, 20 yaş altın-daki genç ve çocuklara da sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve birçok ünlü de bu yasağa takılmıştı.

MESAJ VERİYORLAR

Evlerinden çıkamayan 20 yaş altındaki ünlüler, sosyal medya paylaşımlarında her ne kadar özgürlükle-rine duydukları özle-mi dile getirseler de 'evde kal' mesajı ver-meye devam ediyorlar.



'YILDIZ OLMAK İSTEMİYORUM'

20 yaşını henüz doldurmayan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin iç sıkıntısı paylaştığı mesajlara da yansıyor. Enerjik yapısıyla dikkat çeken Aleyna, son paylaşımında 'Ben yıldız olmak istemiyorum. Gökyüzündeki yıldızlar eskiyorlar. Ben, ben olmak istiyorum. Benim ışığımın genetiği yıldızlarınkinden farklı" ifadelerine yer verdi.



NAZ'DAN YAPBOZA DAVET

14 yaşındaki çocuk oyunculardan Naz Sayıner de karantina günlerini yapboz yaparak eğlenceli hale getirmeye çalışanlar arasında yer alıyor. Sayıner yapbozunun fotoğrafını paylaşarak arkadaşlarını da yapboz ile zaman geçirmeye davet ediyor.



KIZLARDAN İLTİFAT

Her fırsatta sosyal medya hesabından 'EvdeKal' uyarısı yapan 17 yaşındaki İzmirli oyuncu Berke Acar da geçtiğimiz günlerde evden çektiği bir fotoğrafını facebook'tan paylaştı. Çok sıkıldığı bakışlarından anlaşılan yakışıklı Berke'nin fotoğrafının altına genç kızlar iltifat dolu yorumlarda bulundular.



MAKYAJINI YAPTI HAVASINI ATTI

Dizi ve sinema oyuncusu 19 yaşındaki Miray Akay, kendisine yapılan 'makyaj meydan okuması'na, 'Evde kal, makyaj yap' notuyla paylaştığı abartılı makyajlı ama sempatik bir fotoğrafıyla karşılık verdi. Genç yıldızın makyajlı fotoğrafını kimi hayranları yadırgadı, kimileri ise çok beğendi.



SPORLA FORMUNU KORUYOR

17 yaşındaki oyuncu İpek Yazıcı da evden çıkamamanın sıkıntısını, sosyal medya hesabından 'Ne yalan söyliyim çok özledim' sözleriyle yansıttı. Her şeye rağmen evde kal uygulamasını sürdüren 20 yaş altı ünlülerden İpek Yazıcı, zamanını spor yaparak geçirdiğini gösteren bir fotoğrafını paylaştı.



ŞARKILARLA AVUNUYOR

3 yaşından beri dizi ve reklam filmlerinde rol alan 18 yaşındaki oyuncu Çağla Şimşek de sosyal medyadan şarkı sözleriyle 'EvdeKal' çağrısı yaptı. Güzelliğini sergileyen bir fotoğrafını paylaşan Çağla, 'Kendinize cici bakın, çıkmayın evden dışarı' uyarısında bulunmayı ihmal etmedi.