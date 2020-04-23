Orhan Baba'dan yeni şarkı ‘Canım Türkiyem’

Albüm müjdesi veren arabeskin kralı Orhan Gencebay, bir şarkısının adını ilk kez Yeni Asır’a açıkladı. Gencebay, ‘Canım Türkiyem’ şarkısı Türkiye’nin diriliş ruhunu canlandıracak” dedi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağından dolayı evden çıkmayan Orhan Gencebay yeni albüm müjdesi verdi. Gencebay, eşi Sevim hanımla birlikte 45 gündür kapı dışarı çıkmadan kurallara uyduklarını belirtirken Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. 30 ayı geçkin süredir hazırlandığı albümünde 10 yeni parça bulunduğunu belirten Gencebay, ilk şarkısının Türkiye'nin diriliş ruhunu canlandıracak 'Canım Türkiyem' olduğunu söyledi.

DÜNYAYA PAYLAŞMA MESAJI

Albümdeki bir de korona virüs ile ilgili dünyaya barış ve paylaşma mesajı içeren bir şarkı bulunduğunu belirten Orhan Baba, şarkısının, 'Bu salgınla ilgili, biyolojik dediler, yarasa dediler, şunu dediler, bunu dediler, ama tek bir gerçek var, yaşama hakkı ve ekmeği bile insanların elinden alınmak isteniyor, ben isyankar değilim, asi de değilim, ama bu bir hak cinayeti razı değilim' sözlerini içerdiğini belirtti.

'YA EVDE YOKSAN' ANİMASYONU

Gencebay, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kendisinin 'Ya Evde Yoksan' şarkısıyla 'Evde kal' mesajı verdiği animasyonla çok mutlu olduğun dile getirdi. Jandarma'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı 20 saniyelik animasyonda Orhan Gencebay jandarma üniformasıyla, 1989 tarihli şarkısının "İçim ürperiyor, ya evde yoksan" sözleri eşliğinde bir evin kapısını çalıyor. "Biz hep evdeyiz Orhan Baba" diyerek kapıyı açan aileye Gencebay, "Berhudar olun" diyor.

Fatih ŞENDİL