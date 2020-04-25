MFÖ’nün Özkan’ı kanser

MFÖ grubunun solistleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner, önceki gün 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla Gülhane Parkı’nda konser verdi. Şarkı arasında konuşan Güner, Özkan Uğur’un kanser tedavisi gördüğünü söyledi.

İstanbul Valiliğince 23 Nisan kutlamaları kapsamında Gülhane Parkı'nda düzenlenen MFÖ konserinde sahneye çıkan Fuat Güner ve Mazhar Alanson'a eşlik edemeyen Özkan Uğur'un kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Fuat Güner, grup arkadaşları Özkan Uğur'un kanser tedavisi nedeniyle konsere gelemediğini söyledi.

İLK KEZ AYRI KALDILAR

USTA müzisyen Fuat Güner konser sırasında yaptığı açıklamada, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine rağmen doktorunun izin vermemesi nedeniyle aralarında olamadığını belirtti. Mazhar Alanson ise, "1971 yılında Fuat Güner'le ikili olarak çalışıyorduk ve Özkan Uğur'un gelmesiyle marka haline dönüştük, ilk defa ayrı kaldık" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur, 2013 yılında kansere yakalanmış ve başarılı bir tedavinin sonunda kanser hastalığını yenmeyi başarmıştı.