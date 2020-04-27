Karantina havası ünlüleri değiştirdi

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sonrası evlerine kapanan ünlü isimlerin fiziksel değişimleri dikkat çekiyor. Kimisi imaj değişikliğine giderken kimisi karantina stresinden olumsuz etkilendi.

Uzun süredir evlerinden çıkmayan ünlü isimler, günlük rutinlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Karantina sürecine girmeden önce çok farklı görünen yıldızlar, geçen süreçte büyük değişimlere uğradı.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Sinema, müzik ve spor dünyasından birçok popüler ismin kimisi kendi isteğiyle imaj değişikliğine gittiği görülürken, karantina sürecinden olumsuz etkilenerek farklı görünenler de oldu. Dizilerin sevilen oyuncusu Birce Akalay kilo alırken, İrem Derici stres nedeniyle uçuk çıkardı. Yeni tarzlarıyla ortaya çıkan Fenerbahçe Beko'nun Sırp antrenörü Zeljko Obradovic ve oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu ise görenler tanıyamadı. İşte ünlülerin karantina öncesi ve sonrasındaki halleri...





ARTIK DAHA SAKİN

Kenan İmirzalioğlu'yla mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Sinem Kobal, karantina sürecinde hem ruhsal hem de fiziksel olarak daha iyi hissettiğini söyledi. Daha çok içe dönük ve sakin yaşadığını söyleyen oyuncu, paylaştığı fotoğraflarda da formunu koruduğunu gösterdi.





KIVIRCIĞA DÖNDÜ

SON dönemde yıldızı parlayan oyunculardan biri olan Simay Barlas da karantina sürecinde imaj değişikliğine gitti. Uzun zamandır düz kullandığı saçlarından ev izolasyonunda vazgeçen Simay Barlas'ın değişimi takipçilerinden beğeni topladı.



BIYIK MODASINA UYDU

YAKIŞIKLI oyuncu Ali Ersan Duru uzun süre evde kalmanın sıkkınlığıyla sakallarını kesip bıyık bıraktı. Oyuncunun yeni haline alışmak zor olsa da kendisi art arda paylaştığı bıyıklı fotoğraflarıyla yeni imajından memnun olduğunu gösterdi.



KARANTİNA YARAMADI

UZUN süredir evinden çıkmayan oyuncu Birce Akalay karantina sürecinde kilo alan isimlerden biri oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Akalay'ın yaptığı canlı yayınlarda yüzündeki değişim dikkat çekti.



"BU DA KİM?"

OYUNCU Uraz Kaygılaroğlu karantina günlerinde en büyük değişimi yaşayan ünlü olarak şaşırttı. Sempatik oyuncu saçlarını sıfıra vurup bıyık bırakınca tanınmaz hale geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına "Bu da kim?" yorumları geldi.



OBRADOVIC TANINMADI

KORONA virüs salgını sonrasında ülkesine dönen Fenerbahçe Beko'nun antrenörü Zeljko Obradovic en büyük değişimlerden birine imza attı. Efsanevi Sırp antrenörün son fotoğrafında sakal bıraktığı ve uzayan saçlarıyla başka birine dönüştüğü görüldü.



UÇUK ÇIKARDI

SOSYAL medyayı etkili kullanmayı seven İrem Derici, karantina süreci boyunca sık sık fotoğraf paylaşarak yaşadığı değişimi takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı korona virüs salgını Zeljko Obradovic nedeniyle stresten uçuk çıkardığını söyledi.