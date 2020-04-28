Nurella hayata veda etti

Ünlü modacı Nur Yerlitaş dün öğle saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Bir televizyon programında Nurella lakabı alan 64 yaşındaki modacıya 2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konmuş ve Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti. Bu süreçte zor günler geçiren Yerlitaş'a ailesi, yakın arkadaşları Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy destek olmuştu. Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp, "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal" yazmıştı. Bu posta, Ajda Pekkan da "Nurcuğum seni çok özledim" diye cevap vermişti.