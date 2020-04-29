Nurella’ya veda

Beyin kanseri tedavisi gören ve evinde hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı. Salgın nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen modacı, vasiyeti üzerine annesinin yanına Ulus Mezarlığı’na defnedildi.

2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve kısa sürede iki operasyon geçiren ünlü modacı Nur Yerlitaş (64), geçtiğimiz gün Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Yerlitaş'ın yakın arkadaşlarından Bülent Ersoy annesinin vefatı nedeniyle cenazeye katılamadı. Cenaze öncesi helallik alınmak için Şişli'deki evine getirilen Nur Yerlitaş'ın sevenleri, evin önünü doldurdu.

DOSTUNU YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü şarkıcı Sibel Can ise, ölüm haberini aldıktan sonra gerekli işlemlerde bulunarak vefat eden arkadaşına son görevini yerine getirmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne geldi. Cenazeye katılan isimler arasında Hülya Avşar ve Pelin Akat da yer aldı. Ünlü modacının cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi.

Camiye erken saatlerde gelen Sibel Can, yakın dostunu son yolculuğuna uğurlamak için ön saflarda hazır bekledi.

Hülya Avşar



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI