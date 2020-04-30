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Haberler Sarmaşık ATV ile hayat evde güzel!

ATV ile hayat evde güzel!

ATV ile hayat evde güzel!
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Hafta içi her gün, saat 14.00'te canlı olarak ekran başındaki izleyicilerle buluşan, yemek, sağlık, müzik, astroloji, psikoloji, geleneksel tıp gibi pek çok konunun konuşulduğu, canlı telefon bağlantılarıyla sorunların paylaşıldığı Evde Biz Bize sevilen konuklarıyla devam ediyor. Sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da herkesi büyüleyen başarılı şarkıcı, oyuncu Öykü Gürman ile bitmeyen enerjisiyle harekete geçiren, güldüren başarılı oyuncu Ferdi Kurtuldu sunacağı Evde Biz Bize'nin 14:00'te ekrana gelecek.

3G İLE BAĞLANACAK
bugünkü stüdyo konukları ise, sevilen Sunucu Nursel Ergin ve Butik Pasta Tasarımcısı Sema Bozoklar olacak. Ayrıca Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, 3G canlı bağlantıyla yayına katılarak izleyicilere cilt bakımı tüyoları verecek.

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