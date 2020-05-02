  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık “İyilikleri büyütün”

“İyilikleri büyütün”

“İyilikleri büyütün”
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan ünlü sanatçı Zeynep Casalini, korona günlerini kızı Defna Berk ile evinde geçiriyor. Uzun süredir müzik piyasasından uzak olan şarkıcı, sosyal medyada yayınladığı bir videoda iyi olmaya karar verdiğini ve kötü günlerini atlattığını ifade etti. Casalini yayınladığı videoda "Kötü olan, kötü giden şeyleri değil iyi şeyleri büyütelim. Çocuklarınıza ve sevdiklerinize sarılın, iyilikleri büyütün. Her şeyin üstesinden gelebiliriz" ifadelerini kullandı. Müzik çalışmalarına başlayan ünlü sanatçının yeni projelere hazırlık yaptığı öğrenildi.

TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“İyilikleri büyütün” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA