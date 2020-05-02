“İyilikleri büyütün”

Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan ünlü sanatçı Zeynep Casalini, korona günlerini kızı Defna Berk ile evinde geçiriyor. Uzun süredir müzik piyasasından uzak olan şarkıcı, sosyal medyada yayınladığı bir videoda iyi olmaya karar verdiğini ve kötü günlerini atlattığını ifade etti. Casalini yayınladığı videoda "Kötü olan, kötü giden şeyleri değil iyi şeyleri büyütelim. Çocuklarınıza ve sevdiklerinize sarılın, iyilikleri büyütün. Her şeyin üstesinden gelebiliriz" ifadelerini kullandı. Müzik çalışmalarına başlayan ünlü sanatçının yeni projelere hazırlık yaptığı öğrenildi.

TUBA AYHAN