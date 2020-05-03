İkinci çocuk için evlenecek

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya evlenme teklif etti. Cem’in ikinci kez baba olmak için nikah masasına oturmak istediği iddia ediliyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ikinci kez baba olmak için bir kez daha evlenmeye hazırlanıyor. 2012 yılında güzel oyuncu Ahu Yağtu ile evlenen Cem Yılmaz, oğulları Kemal'in doğumundan yaklaşık 16 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisini sürpriz bir kararla noktalayan Cem Yılmaz, kendisinden 18 yaş küçük oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.



KARANTİNADAN SONRA

İlişkilerinde 5,5 ayı geride bırakan çiftten son dakika sürpriz bir haber geldi. 2. Sayfa'nın özel haberine göre; Cem Yılmaz 45 gündür karantinada olduğu sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya evlilik teklif etti. İddiaya göre Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Ekim ayından bu yana aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya'ya evlilik teklifi etti ve 28 yaşındaki oyuncudan "Evet" cevabını aldı. İkinci kez baba olmak isteyen Cem Yılmaz, karantina süreci bittikten sonra görkemli bir düğünle dünya evine girmeyi planlıyor.





Serenay Sarıkaya'nın, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklif eden Cem Yılmaz'a 'evet' dediği ve çiftin salgın sona erdikten sonra görkemli bir tören ile