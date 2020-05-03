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Haberler Sarmaşık Yeşim’in sportif aşkı

Yeşim’in sportif aşkı

Yeşim’in sportif aşkı
Giriş Tarihi: 3.5.2020
ŞARKICI Yeşim Erçetin, spor hocası olan komşusu Tuğser Akyüz ile aşk yaşıyor. Erçetin, sosyal medya hesabından kendisinden altı yaş küçük sevgilisiyle bol bol paylaşımlar yapıyor. İki kez evlilik yapan Yeşim Erçetin, Ozan Orhon ve Emre Matraş evlenmişti. Yeşim Erçetin'in 2 kız çocuğu var.
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