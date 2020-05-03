ŞARKICI Yeşim Erçetin, spor hocası olan komşusu Tuğser Akyüz ile aşk yaşıyor. Erçetin, sosyal medya hesabından kendisinden altı yaş küçük sevgilisiyle bol bol paylaşımlar yapıyor. İki kez evlilik yapan Yeşim Erçetin, Ozan Orhon ve Emre Matraş evlenmişti. Yeşim Erçetin'in 2 kız çocuğu var.
Yeşim’in sportif aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.