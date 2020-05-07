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Haberler Sarmaşık Hıdırellez’i Marmaris’teki evinde kutladı

’i ’teki evinde kutladı

Hıdırellez’i Marmaris’teki evinde kutladı
Giriş Tarihi: 7.5.2020

Müzik dünyasının renkli isimlerinden Gökçe, Hıdırellez'i Marmaris'te karantina günlerini geçirdiği evinde kutladı. Saçına taktığı özel tacı ve kıyafetiyle çektiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan genç sanatçı, herkesin bahar bayramını kutladı. Hıdrellez için bir de özel kese hazırlayan Gökçe "Dileklerim boynumdaki o küçücük süslü kesede, akşam gül ağacında, sabaha karşı da denizde olacak" yazdı.

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